Шелестюк досрочной победой начал восхождение к титулу

Украинец провел первый бой за полтора года

Фото: Instagram боксера

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) провел первый бой за более чем полтора года. 35-летний боксер встретился с Эрнесто Эспаной (31-2, 11 КО.

Возвращение прошло очень удачно. Шелестюк уверенно побеждал соперника в 10-раундовом поединке, а в самой концовке и вовсе вынудил судью досрочно остановить бой.

Как итог – победа украинца техническим нокаутом.

Напомним, ранее Шелестюк подписал контракт с новыми промоутерами, с помощью которых боксер надеется получать бои гораздо чаще, постоянно повышая уровне оппозиции, чтобы однажды выйти на поединок за звание чемпиона мира.

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