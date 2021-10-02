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Шелестюк рассказал о своем спарринге с Ломаченко: «Нам было весело»
Украинец вспомнил свои тренировки с соотечественником
2 октября 14:00
Тарас Шелестюк / фото - fightnews.info
Известный украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в интервью YouTube-каналу ESNEWS вспомнил, как спарринговал с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
«Я спарринговал с Ломаченко лишь однажды. Все прошло хорошо. Нам было весело. Мы провели 10 или 12 раундов без замен, хотя в Украине мы работаем по четверо, и после двух раундов всегда меняемся спарринг-партнерами. Когда я встал с ним в пару, он сказал: «Оставайся». Я ответил: «Хорошо, погнали».
Ломаченко весил 60 килограммов, а я 69, но это было весело. Он всегда пытался спарринговать с более крупными парнями, которые весили 69-75 кг. Спарринг с ним пошел мне на пользу, потому что в 64, 66 или 75 кг много парней были не очень большими.
У моих соперников на чемпионате мира были очень быстрые руки. Мне нужно было с кем-то спарринговать, а Ломаченко был быстрым, он выбрасывал комбинации. Так что это был хороший опыт».
Тарас Шелестюк показал, как готовится к возвращению.