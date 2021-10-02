Шелестюк рассказал о своем спарринге с Ломаченко: «Нам было весело»

Тарас Шелестюк / фото - fightnews.info

Известный украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в интервью YouTube-каналу ESNEWS вспомнил, как спарринговал с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

Ломаченко весил 60 килограммов, а я 69, но это было весело. Он всегда пытался спарринговать с более крупными парнями, которые весили 69-75 кг. Спарринг с ним пошел мне на пользу, потому что в 64, 66 или 75 кг много парней были не очень большими.

У моих соперников на чемпионате мира были очень быстрые руки. Мне нужно было с кем-то спарринговать, а Ломаченко был быстрым, он выбрасывал комбинации. Так что это был хороший опыт».