Шелестюк: «С Джошуа у Усика выйдет более простой поединок, нежели с Фьюри и Уайлдером»

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в видео на своем YouTube-канале заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) является самым удобным соперником для Александра Усика (18-0, 13 KO) среди нынешних лидеров «королевского» дивизиона.

Энтони Джошуа – классический боксер. Мы все знаем, чего от него ожидать. Он олимпиец. Да, он хорошо провел бой с Владимиром Кличко, показал себя во многих поединках, но я думаю, что Сане будет легче адаптироваться к этому стилю, нежели к очень высоким, неудобным, корявым Фьюри и Уайлдеру. Думаю, из этой тройки для Сани лучше провести первый бой с Энтони Джошуа».