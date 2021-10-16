Один из лучших украинских технарей возвращается! Тарас Шелестюк реанимирует свою карьеру
Шелестюк: «Сейчас надо вернуться с победой, а там уже будем смотреть, кто свободен из топ-10»
Украинский полусредневес – о карьерных планах
16 октября 14:45
Тарас Шелестюк / Фото - FacebookНепобежденный украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в прямом эфире Instagram-аккаунта Tribuna.com назвал имена желаемых соперников.
«Честно говоря, я даже не знаю, кто там сейчас в топ-10. Я делал как-то пост в прошлом году с вызовом на бой Кудратилло Абдукахорова – узбекский боксер, который первый номер в рейтинге IBF. У него идентичный рекорд, как и у меня – 18-0, 10 КО. Я написал, что интересно было бы провести бой. Наверное, они не были очень этому рады. Они ждут поединка с чемпионом Эрролом Спенсом, а тут такой опасный соперник. Но было бы интересно с ним подраться. Хороший, крепкий парень. Сейчас надо вернуться с победой, а там уже будем смотреть, кто свободен из топ-10, топ-15, кто готов боксировать. Все равно мне нужно еще 1-2 боя, чтобы войти в топ рейтинга».
«Сейчас мы предлагали боксировать ребятам из топ-15, у которых есть региональные титулы. Но они отказывались. Им смысла нет рисковать, я вне рейтингов, давно не боксировал. А вот когда буду в рейтингах, они будут более сговорчивы».
Напомним, свой следующий поединок Шелестюк проведет 16 октября. Соперником украинца станет мексиканец Рикардо Салас Родригес (16-2, 11 KO).
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 05:00.