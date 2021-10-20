Шелестюк досрочной победой начал восхождение к титулу
Шелестюк: «Я готов к большим боям и победам»
35-летний боксер провел первый бой с января 2020 года
11:56
Фото: Instagram боксера
Непобежденный украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) в Instagram прокомментировал победу над Эрнесто Эспаной (31-2, 11 КО):
«Благодарю всех болельщиков бокса за поддержку и поздравления. Еще одна победа в послужном списке. Это были трудные 20 месяцев без поединков из-за судебных разбирательств с бывшим промоутером.
Теперь я вернулся уже с новой промоутерской компанией и готов к большим боям и победам».
Перед Эспаной Шелестюк боксировал еще 31 января 2020 года.
Ранее 35-летний боксер подписал контракт с новыми промоутерами, с помощью которых боксер надеется получать бои гораздо чаще, постоянно повышая уровне оппозиции, чтобы однажды выйти на поединок за звание чемпиона мира.