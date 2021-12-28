Шесть украинцев входят в топ-100 лучших боксеров супертяжелого веса

На вершине рейтинга – Александр Усик

Фото: Facebook Александра Усика

2021 год подходит к концу, поэтому мы решили, что самое время заглянуть в рейтинг лучших супертяжеловесов планеты по версии BoxRec.

На вершине списка находится чемпион мира WBA, WBO, IBF Александр Усик (19-0, 13 КО), второй – обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО), третий – будущий соперник Усика Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

В топ-100, помимо Усика, находятся еще пять украинских боксеров: Владислав Сиренко, Александр Захожий, Виктор Выхрист, Андрей Руденко и Любомир Пинчук.

Рейтинг лучших супертяжеловесов планеты по версии Boxrec:

1. Александр Усик;

2. Тайсон Фьюри;

3. Энтони Джошуа;

4. Деонтей Уайлдер;

5. Диллиан Уайт;

…

41. Владислав Сиренко;

58. Александр Захожий;

59. Виктор Выхрист;

65. Андрей Руденко;

82. Любомир Пинчук.

Полный рейтинг смотрите здесь.

Напомним, промоутер Усика Александр Красюк заявил, что в 2022 году в супертяжелом весе может состояться бой за звание абсолютного чемпиона мира.