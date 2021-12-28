Шесть украинцев входят в топ-100 лучших боксеров супертяжелого веса
2021 год подходит к концу, поэтому мы решили, что самое время заглянуть в рейтинг лучших супертяжеловесов планеты по версии BoxRec.
На вершине списка находится чемпион мира WBA, WBO, IBF Александр Усик (19-0, 13 КО), второй – обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО), третий – будущий соперник Усика Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
В топ-100, помимо Усика, находятся еще пять украинских боксеров: Владислав Сиренко, Александр Захожий, Виктор Выхрист, Андрей Руденко и Любомир Пинчук.
Рейтинг лучших супертяжеловесов планеты по версии Boxrec:
1. Александр Усик;
2. Тайсон Фьюри;
3. Энтони Джошуа;
4. Деонтей Уайлдер;
5. Диллиан Уайт;
…
41. Владислав Сиренко;
58. Александр Захожий;
59. Виктор Выхрист;
65. Андрей Руденко;
82. Любомир Пинчук.
Полный рейтинг смотрите здесь.
Напомним, промоутер Усика Александр Красюк заявил, что в 2022 году в супертяжелом весе может состояться бой за звание абсолютного чемпиона мира.