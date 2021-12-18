Шевадзуцкий единогласным решением судей одержал уверенную победу над Соколовски

Украинец впервые в карьере не смог нокаутировать своего оппонента

Фото: K2 Promotions

В рамках вечера бокса, проходившего в ТРЦ Терминал в Броварах, украинский боксер Игорь Шевадзуцкий (9-0, 8 KO) сошелся в шестираундовом бою с представителем Польши Камилем Соколовски (11-24-2, 4 КО).

Шевадзуцкий начал поединок мощно и решительно, когда Соколовски выполнял роль второго плана. Для украинца встреча стала своего рода испытанием на выносливость, поскольку уроженец Кривого Рога еще никогда не бился даже в четвертом раунде, а поединок прошел всю дистанцию.

Несмотря на то, что Соколовски выдержал все шесть раундов, исход боя был абсолютно ясен – победа Игоря Шевадзуцкого единогласным решением судей (58–56, 58–56, 58–56).

Таким образом, «Украинский Халк» впервые в карьере не смог нокаутировать своего оппонента.