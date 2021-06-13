Шевадзуцкий о бое Джошуа – Усик: «Это будет не прогулка, это будет тяжелый поединок. Но шансы есть у каждого»

Игорь будет болеть за своего товарища





Игорь Шевадзуцкий / Фото: instagram Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (8-0, 8 КО) высказался о готовящемся поединке Александра Усика (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Это будет интересный очень поединок. Две разные школы. Я, однозначно, на стороне Сани. Это мой знакомый, мы дружим. Поэтому, однозначно, на Саниной стороне. Знаю только одно – бой будет непростой. Это будет не прогулка, это будет тяжелый поединок. Но шансы есть у каждого». Полный текст интервью с Шевадзуцким. Напомним, ранее Шевадзуцкий нокаутировал своего соперника и одержал восьмую победу в профи.

Карен Агабекян