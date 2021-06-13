Украинский «Халк» Шевадзуцкий жестко забил пузатого грузина
Шевадзуцкий о бое Джошуа – Усик: «Это будет не прогулка, это будет тяжелый поединок. Но шансы есть у каждого»
Игорь будет болеть за своего товарища
17:37
Игорь Шевадзуцкий / Фото: instagram
Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (8-0, 8 КО) высказался о готовящемся поединке Александра Усика (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Это будет интересный очень поединок. Две разные школы. Я, однозначно, на стороне Сани. Это мой знакомый, мы дружим. Поэтому, однозначно, на Саниной стороне. Знаю только одно – бой будет непростой. Это будет не прогулка, это будет тяжелый поединок. Но шансы есть у каждого».
Полный текст интервью с Шевадзуцким.
Напомним, ранее Шевадзуцкий нокаутировал своего соперника и одержал восьмую победу в профи.
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