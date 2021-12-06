Камбосос: «Я думаю, что бой с Джервонтой крупнее, чем с Ломаченко»
Шикарный вид, тренировка на выносливость. Свежие кадры подготовки Ломаченко к бою с Комми
Легковесы 12 декабря проведут бой в Нью-Йорке
12:37
Василий Ломаченко / Фото: staceymsnyder
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) продолжает подготовку к поединку с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).
Опубликованы новые фото украинца с пробежки на песке на берегу:
XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – 12 декабря около 06:00.