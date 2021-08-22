Шилдс: «Бокс никогда не станет тяжелым для меня. В ММА все немного по-другому»

Кларисса уверена, что будет успешна в двух видах единоборств

Кларисса Шилдс / Фото: PFL Абсолютная чемпионка мира в среднем весе американка Кларисса Шилдс рассказала о совмещении выступлений в боксе и в ММА.

«Бокс никогда не станет тяжелым для меня, поскольку я занимаюсь им уже 15 лет. Я двукратная олимпийская чемпионка, двенадцатикратная чемпионка мира в профессионалах и двукратная абсолютная чемпионка мира. Я сражалась против разных стилей и победила всех. Чтобы подготовиться к боксерскому поединку, все что мне нужно – четыре недели лагеря и имя соперника неважно. В ММА все немного по-другому. Здесь мне нужно чуть больше времени. Главное – иметь возможность сосредоточиться лишь на одном поединке. Нужно принимать один бой за раз и проблем не будет. Вот и все. Не думаю, что у меня возникнут проблемы, если продолжу совмещать бои в боксе и MMA. Только великие могу сделать подобное». Напомним, что Шилдс свой второй бой в MMA проведет 27-го октября в Голливуде, штат Флорида, США в рамках турнира PFL 10.

Карен Агабекян