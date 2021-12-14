Шилдс проиграла Монтес, Купер вырубил Магомедкеримова. Результаты финального турнира PFL
Шилдс собирается подать в суд на Джейка Пола за клевету
Абсолютная чемпионка мира – в гневе
14 декабря 10:00
Кларесса Шилдс / Фото - ringtv.comАбсолютная чемпионка мира в среднем дивизионе Кларесса Шилдс (11-1, 2 KO) в Twitter отреагировала на информацию по поводу того, что ее команда предлагала известному американскому видеоблогеру Джейку Полу (4-0, 3 KO) выступление в андеркарде его боя.
«Никогда такого не было. Собираюсь подать в суд на Джейка Пола и его команду за клевету. Меня никогда не просили участвовать в андеракарде шоу у никаких ютуберов. За ложь подадим в суд от моего имени. Не могу дождаться, чтобы позвонить своему адвокату».
Напомним, в октября Шилдс решением судей проиграла свой второй поединок в ММА. Американка уступила Эбигейл Монтес.