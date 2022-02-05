Кларесса Шилдс: «Усик отличный боец, но он не победит Фьюри»
Шилдс уверенно разобралась с Козин и подтвердила свой статус лучшей женщины в боксе
Кларесса 10 раундов избивала свою соперницу
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Кларесса Шилдс / Фото: twitter
В Кардиффе абсолютная чемпионка мира в легком весе Кларесса Шилдс (12-0, 2 КО) выиграла единогласным решением судей у Эмы Козин (21-1-1, 11 КО).
Начиная с первого раунда Шилдс завладела преимуществом и разбивала соперницу каждую минуту боя. Кларесса была близка к досрочной победе, но ни рефери ни угол соперницы не захотели останавливать избиение.
Козин выживала до того момента, пока не прозвучал гонг и даже не надеялась победить решением судей.
По итогам 10 раундов Шилдс выиграла на карточках всех судей: 100:90, 100:90, 100:90.
Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции.