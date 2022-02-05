Шилдс уверенно разобралась с Козин и подтвердила свой статус лучшей женщины в боксе

Кларесса 10 раундов избивала свою соперницу

Кларесса Шилдс / Фото: twitter

В Кардиффе абсолютная чемпионка мира в легком весе Кларесса Шилдс (12-0, 2 КО) выиграла единогласным решением судей у Эмы Козин (21-1-1, 11 КО).



Начиная с первого раунда Шилдс завладела преимуществом и разбивала соперницу каждую минуту боя. Кларесса была близка к досрочной победе, но ни рефери ни угол соперницы не захотели останавливать избиение.

Козин выживала до того момента, пока не прозвучал гонг и даже не надеялась победить решением судей.

По итогам 10 раундов Шилдс выиграла на карточках всех судей: 100:90, 100:90, 100:90.

Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции.