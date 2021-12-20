Телохранитель Тайсона: «Майка слали на х*й и убегали со спаррингов»
Шофер Тайсона: «Майк уничтожал спарринг-партнеров, чтобы успеть посмотреть мультики»
Работающие с легендарным супертяжем могли оказаться на канвасе уже в первом раунде
20 декабря 18:57
Майк Тайсон / Фото: Twitter
Экс-шофер Майка Тайсона Руди Гонсалес объяснил, почему легендарный супертяж укладывал спарринг-партнеров спать в первом раунде:
Босс, а разве есть резон за один раунд убивать спаррингеров в ринге? Разве они не для того, чтобы поработать над техникой и все такое?» А он мне ответил: «Если я задержусь в ринге, то пропущу «Том и Джерри».
Также Гонсалес поведал, что увидев «Железного Майка» в ринге, многие собирали вещи и лишь сверкали пятками.
Комментарии 0