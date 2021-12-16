Сиренко назвал лучшего боксера современности. И это не Ломаченко, и не Усик
Шон Портер до сих пор считает Дэвиса лучше Ломаченко
При этом, Шон отдает должное мастерству украинца
16 декабря 23:09
Шон Портер / Фото: Sky Sports
Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер объяснил, почему Джервонта Дэвис (26-0, 24 КО) лучше Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Я все еще считаю Джервонту Дэвиса лучшим легковесом, несмотря на его травму руки в поединке с Исааком Крусом. Я считаю его наиболее универсальным бойцом. Следом за ним в рейтинге я поставлю Ломаченко. Этот парень один из лучших».
Напомним, Портер заявил, что Ломаченко не хватило сил нокаутировать Ричарда Комми.