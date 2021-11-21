Шон Портер объявил о завершении карьеры

За 13 лет в профессиональном боксе он дважды становился чемпионом мира





Шон Портер / Фото: FIGHTMAG

Бывший чемпион мира в полусреднем весе 34-летний Шон Портер (31-4-1, 17 КО) на пресс-конференции после боя с Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО) объявил о завершении карьеры. Об этом сообщил в Twitter журналист Кит Айдек.



«Шон Портер только что на пресс-конференции после боя объявил о завершении карьеры. Сказал, что он ушел бы независимо от результата боя».

Отметим, что Портер начал профессиональную карьеру в 2008 году и за это время дважды становился чемпионом мира в полусреднем весе.

Напомним, Портер проиграл техническим нокаутом Кроуфорду. После второго нокдауна в 10-м раунде угол снял Шона с боя.