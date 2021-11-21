Стали известны судейские оценки до момента остановки боя Кроуфорд – Портер
Шон Портер объявил о завершении карьеры
За 13 лет в профессиональном боксе он дважды становился чемпионом мира
21 ноября 09:15
Шон Портер / Фото: FIGHTMAG
Бывший чемпион мира в полусреднем весе 34-летний Шон Портер
(31-4-1, 17 КО) на пресс-конференции после боя с Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО) объявил о завершении карьеры. Об этом сообщил в Twitter
журналист Кит Айдек.
«Шон Портер только что на пресс-конференции после боя объявил о завершении карьеры. Сказал, что он ушел бы независимо от результата боя».
Отметим, что Портер начал профессиональную карьеру в 2008 году и за это время дважды становился чемпионом мира в полусреднем весе.
Напомним, Портер проиграл техническим нокаутом Кроуфорду. После второго нокдауна в 10-м раунде угол снял Шона с боя.
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