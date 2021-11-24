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Шон Портер уходит из бокса на своих условиях

Один из самых захватывающих полусредневесов своего поколения официально объявил о завершении профессиональной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 07:00
Шон Портер уходит из бокса на своих условиях
Шон Портер / фото - usadots.com

Хотя Шон Портер (31-4-1, 17 КО) официально объявил об уходе из профессионального бокса уже после поражения от Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО), он, вероятно, понимал, что переживает последние моменты своей карьеры, когда во второй раз за поединок оказался на канвасе.


В начале десятого раунда Кроуфорд поймал Портера левым апперкотом как раз в тот момент, когда Шон пытался пробиться внутрь. Поднявшись на ноги, «Шоутайм» сразу уверил рефери Селестино Руиса в том, что он в порядке. Американец быстро кивнул и уверенно ответил «конечно» на вопрос Руиcа о том, хочет ли он продолжать. Портер уже проанализировал этот момент и, решив, что это была случайность, продолжил бой, веря, что он все еще может одержать победу.

И он не ошибался. Оценочные карточки судей на тот момент являлись доказательством правоты Шона.


Но то, во что верил Портер, и то, что происходило в реальности, – это две разные вещи. Все произошло слишком быстро, чтобы Шон мог заметить или приспособиться, но Кроуфорд уже переключился на другую передачу. Раундом ранее угловой Теренса продемонстрировал здравый смысл, мотивируя своего бойца, сказав ему, что он отстает в оценочных карточках и что ему нужно «перейти на другой уровень».

В боксе не так много бойцов, которые настолько искусны в добивании раненого противника, как Кроуфорд. Многие прокомментировали «подлость» Теренса на ринге, которая проявляется в полной мере, когда он чувствует, что нокаут неизбежен. Он рычит, смеется и просто не скрывает своей радости от того, что обнаружил, что сломил своего оппонента. Способность уроженца Омахи генерировать силу в конце его ударов в сочетании с широким арсеналом навыков, делают его бойцом, от которого сложно спрятаться. Подойдите к канатам, и он сможет «прочитать» вас и точно выстрелить с достаточно большого расстояния, прежде чем вы успеете что-либо предпринять. Попытайтесь пригнуться, чтобы прикрыться, и внезапно перчатки направляются вверх к вашему лицу.


Вот только Портер не вел себя как боец, находящийся в опасности. Шон никогда не знал, что такое отступать. В ответ на то, что его сбили с ног, он попытался продвинуться вперед и использовать энтузиазм Кроуфорда против него. Но, возможно, впервые в своей карьере «Шоутайм» встретил силу, с которой не смог совладать. Теренс поймал Портера правым хуком, отправив своего оппонента на канвас во второй раз.


Шон в отчаянии трижды ударил кулаком по полу. Хотя за этим последует еще больше неприятных моментов, смотреть на этот тоже было трудно. Американец впервые столкнулся со своей хрупкостью. За несколько секунд до этого его сбили с ног и Портер пришел к выводу, что все в порядке. Теперь он понял, что это не так.

Шон вновь поднялся на ноги, желая продолжить поединок, но его отец Кенни Портер не позволил ему этого.


После боя в интервью ESPN Портер признал свое поражение, восхваляя Кроуфорда и проявляя почтение к своему отцу.

«Он поступает так, как нужно. Я этого не ожидал, мы никогда об этом не говорили. Просто всегда было понимание, что если он видит то, что ему нужно увидеть, он сделает то, что он сделал. Я этого не ожидал».

Шон закрыл глаза, вновь переживая конец боя:

«Он поймал меня слишком чисто, и я думаю, это то, что видел мой отец. Я видел это, я это чувствовал».


Отношения Кенни Портера с сыном всегда характеризовались как «жесткая любовь», строгий стиль воспитания и обучения, вытекающий из желания поставить сына в более благоприятные условия, чем те, в которых он провел свои годы становления. Но никто и никогда не усомнится в том, насколько он сострадателен к своему сыну. Его объятия лоб ко лбу с сыном во время каждого вступления перед боем всегда были особенно трогательными моментами.

Вместо того, чтобы просто признать, что Кроуфорд был лучшим борцом, Кенни обвинил Шона.

«Он не готовился так, как я хотел. Так что это просто заставляет меня сказать, что я не хотел бы видеть его в подобной ситуации. Он дрался как великий боец. Когда парни доходят до определенных уровней, они считают, что все знают и им не обязательно считаться со всей информацией, так что вот где мы находимся, и вот почему мне пришлось принять это решение. Для меня это легкое решение».

Кенни также выразил недовольство спарринг-партнерами своего сына. Он заявил FightHype, что у них действительно был только «один действительно хороший» спарринг-партнер, и они время от времени проводили тренировки с Калебом Плантом, Андре Дирреллом, Денисом Дуглином и Джервонтой Дэвисом. Вероятнее всего, сказалась проблема поиска противников, которые могли бы повторить хитрый стиль Кроуфорда. Но теперь Кенни полностью перекладывал ответственность на Шона.


Шон повесил голову, когда его отец говорил. Мы никогда не узнаем, испытывал ли он стыд или скрывал свою печаль по поводу того, что он слышал, но ему не следовало чувствовать что-либо из перечисленного в тот момент. Он дрался с одним из лучших бойцов мира и довел его до предела в самом зрелищном бою в карьере Кроуфорда.

После этого Шон принял решение завершить собственную карьеру.

«Я много отдал этому виду спорта, от тренировок до соревнований, и еще больше тренировок. После того, как вы сразились со всеми топовыми бойцами, что еще остается делать? Я не собираюсь быть гейткипером. Вы смотрите на четыре проигрыша и предполагаете, что он мог бы быть гейткипером – нет, это не та жизнь, которая мне нужна».

Шон Портер, возможно, не был лучшим полусредневесом своего поколения, но он точно был одним из самых захватывающих. И хотя он не был лучшим, он помог нам, в конечном итоге, выяснить, кто им является.

Рене Тер Велде
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Шон Портер Теренс Кроуфорд

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