Шоу больших возвращений. Холифилд, Хэй и Андерсон Силва снова тряхнут стариной

XSPORT.ua представляет самый звездный боксерский вечер сентября





Холифилд, Хэй, Силва

12 сентября в Лос-Анджелесе состоится большой боксерский вечер, в рамках которого пройдут три очень интересных поединка. В двух из них на ринг вернутся бывшие абсолютные чемпионы мира в первом тяжелом весе и экс-чемпионы супертяжелого дивизиона Эвандер Холифилд и Дэвид Хэй.



ХОЛИФИЛД vs БЕЛФОРТ

Изначально все шоу делалось под возвращение легендарного экс-чемпиона мира в шести весовых категориях 48-летнего Оскара де ла Хойи (39-6, 30 КО). Он должен был провести поединок против 44-летнего экс-чемпиона UFC Витора Белфорта (1-0, 1 КО). И сложно представить, какой же был шок на лицах организаторов, когда «Золотой мальчик» за неделю до намеченной даты заразился коронавирусом.

Транслятор и организаторы были в панике, поскольку все билеты и трансляции были проданы, а деньги никто возвращать уже не мог. К тому же, на турнире были еще два звездных боя, которые никто не мог отменить. Вместо де ла Хойи стримминговому сервису Triller была необходима другая звезда, не меньшего масштаба.

Выбор пал на 58-летнюю легенду супертяжелого веса Эвандера Холифилда (44-10-2, 29 КО). Этот жесткий мужчина в свои лучшие года дважды избивал Майка Тайсона, перебился с кучей легенд, и в свои 44 года побил пикового Николая Валуева.

Холифилд – это легенда старой школы и в его возвращении были заинтересованы очень давно. Сначала в Triller хотели организовать ему третий бой с Майком Тайсоном. Но, как говорят в компании, у «Железного Майка» в сердце вспыхнул настоящий животный страх, когда речь зашла о реванше.

Затем Эвандеру хотели скормить последнего соперника Тайсона в профи – Кевина МакБрайда. И снова не срослось, после чего Холифилд подал в суд на Triller, которые не выполняли свои обещания. Бой с Белфортом стал возможностью компании загладить свою вину перед ветераном и мирно решить все споры.

Холифилд свой последний поединок провел в 2011-м году, выиграв техническим нокаутом у Брайана Нильсена. С тех пор он очень сильно постарел, но в 2020-м году, когда все заговорили о реванше с Тайсоном, он начал подготовку и с тех пор постоянно находится в тренировочном процессе. Если посмотреть на нынешнюю физическую форму Эвандера, то приходит понимание, что физиологически такое невозможно сделать. Либо он генетический монстр, либо в процессе подготовки была задействована серьезная фармакологическая поддержка.

Белфорт завершил с единоборствами еще в 2018 году, когда проиграл нокаутом от Лиото Мачиды и был уволен из UFC. Но проблемы в карьере Витора начались намного раньше. В 2013-м году, после того, как ему запретили использовать тестостероно-заместительную терапию, мы больше не видели прежнего зверя. Из-за недостатка тестостерона тело бразильца сильно постарело и обвисло, а держать удар, как прежде, он уже не мог. Однако, взвешивание перед боем с Холифилдом показало, что мышцы бойца MMA снова залились. И это сильно настораживает. Вероятно, на шоу Triller нет допинг-контроля от USADA.

Свой единственный бой по правилам бокса Белфорт провеет в 2006 году. Тогда он был монстром с огромными тестостероновыми мышцами. И тогда он просто смел малоизвестного дебютанта Хосемарио Невеса.

Чего ждать в предстоящем поединке? – Мы не знаем! Мы же не Нострадамусы и не Ванги. Главное, чтобы Холифилд не умер на ринге, поскольку он перед боем даже медицинские тесты не провел. Они так спешили с заменой для де ла Хойи, что рискнули здоровьем ветерана. А такой санкционирующий орган как Атлетическая комиссия попросту закрыл на все глаза.

Важно лишь знать и понимать, что Белфорт существенно моложе и быстрее. Холифилд многое умеет делать в ринге, но у него уже нет прежней резкости и скорости.

Онлайн трансляция поединка Эвандер Холифилд – Витор Белфорт.

СИЛВА vs ОРТИС

Во втором по значимости поединке на шоу сойдутся два бывших чемпиона UFC. Легенда среднего веса 46-летний бразилец Андерсоен Силва (2-1, 1 КО) сразится с бывшим полутяжеловесом и своим одногодкой из США Тито Ортисом (0-0).

В смешанных единоборствах Силва был бойцом №1 до того момента пока в 2013-м году не был нокаутирован Крисом Вайдманом. «Паук» в тот вечер насмехался над соперником, недооценил и сильно поплатился. С тех пор бразилец провел в октагоне девять боев и выиграл лишь один, сделав это спорным судейским решением у Дерека Брансона.

Проиграв два последних поединка досрочно Джарреду Канониру и Юрайе Холлу «Паук» покинул MMA, поскольку проблемы со здоровьем не давали ему готовиться в полную силу. В смешанных единоборствах очень важна борьба, но когда ты ее тренируешь и борешься в клетке, то появляется большой шанс травмироваться. Именно эта причина, и подвигла бразильца пойти на такой шаг.

После завершения карьеры в MMA Силве предложили неплохой гонорар за бой в боксе против бывшего чемпиона мира Хулио Сесара Чавеса-младшего. Андерсона привезли в Мексику на убой 35-летнему оппоненту. Но результат поединка шокировал всех, поскольку боец MMA «отделал» папиного сынка легко и непринужденно. Это был самый позорный вечер бокса для легендарной семьи Чавеса-младшего.





В Triller сразу же поняли, что на Силве можно заработать хорошие деньги и поэтому организовали ему поединок с Ортисом.

Мы оцениваем предстоящий бой как мисс-матч. Если Силва имеет базу ударника, то Ортис – это борец. Единственное что есть у Тито – размашистые колхозные удары, которыми можно нокаутировать, но сложно достать кого-либо в боксе. Старый Андерсон, несмотря на возраст, продолжает иметь такие навыки как джеб, боковой, челнок вперед-назад, и все это делает его абсолютным фаворитом в боксерском бою с Ортисом.

Онлайн трансляция поединка Андерсон Силва – Тито Ортис.

ХЭЙ vs ФУРНЬЕ

В Triller предяставят публике еще одно возвращение в бокс. 40-летний бывший чемпион мира в тяжелом и супертяжелом весах Дэвид Хэй (28-4, 26 KO) сразится с очень медийным в Великобритании персонажем 38-летним Джо Фурнье (9-0, 9 KO).

Хэй, как мы помним, уже делал большой перерыв в карьере. В 2011-м он проиграл титул Владимиру Кличко, а через год нокаутировал Дерека Чисору. Затем он больше трех лет отсутствовал в боксе, вернувшись лишь в 2016-м и выиграв два поединка подряд. Казалось, что вскоре Дэвид снова подерется за титул, но нужно было выиграть у поднявшегося из первого тяжелого веса Тони Белью. Как мы помним, тогда Хэй потерпел два досрочных поражения. Если первый раз он уступил в основном из-за травмы ноги, то второй раз Тони выиграл очень уверенно.

Кто же соперник Хэя? Дэвиду будет противостоять фитнес-тренер и бизнесмен Фурнье, который построил свою карьеру за счет медиа. В 2015-м году Джо начал профессионально заниматься боксом и подписал контракт с промоутерской компанией Хэя. Все свои поединки Джо провел против джорнименов, и с каждым из них он не испытал никаких проблем. Отметим, что у Фурнье было семь оппонентов из Доминиканской Республики, где боксеров высокого уровня очень мало.

Сложно оценивать этот поединок как спортивное событие, поскольку оно больше напоминает шоу. Если в нем не будет сценария, то Хэй должен уверенно побеждать Фурнье.

Онлайн трансляция поединка Дэвид Хэй – Джо Фурнье.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua