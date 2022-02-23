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Штонда: «В бою Усик – Фьюри шансы 50 на 50»

20-летний украинский боксер – о перспективах соотечественника в хэвивейте
Бокс Профессиональный бокс
18:59
Штонда: «В бою Усик – Фьюри шансы 50 на 50»
Богдан Штонда / фото - Instagram боксера

20-летний украинский боксер первого среднего веса Богдан Штонда (7-0, 3 КО) в комментарии B1 Boxing поделился мнением о потенциальном поединке соотечественника Александра Усика (19-0, 13 КО) с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона хэвивейта.

«Фьюри вообще красавчик. Угарный тип. Слежу за ним и могу сказать только то, что он красавчик. Он такой весельчак, который любит поугарать, развлекать людей. Прикольный тип.

Мое мнение о бое Усик-Фьюри? Сначала Александру нужно пройти реванш против Джошуа. В поединке Усик – Фьюри шансы 50 на 50. Два очень крутых и интересных боксера. Сложно давать прогноз на этот бой».

Напомним, Штонда подерется с Миланом Пратом за пояс чемпиона IBF.

Михаил Рыбак
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Богдан Штонда Александр Усик Тайсон Фьюри

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