Головкин почтил память бывшего абсолютного чемпиона мира Хаглера
Шугар Рей Леонард: «Марвин Хаглер навсегда останется одним из величайших бойцов»
Легендарный средневес ушел из жизни в возрасте 66 лет
15 марта 13:43
Шугар Рэй Леонард / фото - Getty Images
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, американец Шугар Рэй Леонард в своем Instagram прокомментировал новость о кончине легендарного соотечественника Марвина Хаглера.
«Вчера я не мог прийти в себя от шока, услышав новости о Хаглере. Мы всегда очень уважали друг друга. У Марвина было все для того, чтобы стать великим чемпионом.
Марвин, без сомнений, ушел рано из жизни, но он навсегда останется одним из величайших бойцов. Молюсь за него и его семью».
Напомним, Головкин почтил память бывшего абсолютного чемпиона мира Хаглера.