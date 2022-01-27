Украинский боксер: «Гвоздик пашет по 4-5 раз в неделю. Скоро он вернется»
Силлах рассказал, почему Гвоздик проиграл Бетербиеву
Перед боем Исмаил был уверен, что украинец победит россиянина
09:27
Фото: boxnews.com.ua
Украинский боксер Исмаил Силлах (27-7, 21 КО) в интервью ютуб-каналу «Два Боковых / Two Sides» поделился мнением о причинах поражения Александра Гвоздика от чемпиона мира WBC, IBF Артура Бетербиева (17-0, 17 КО):
«Что касается боя с Бетербиевым, я боксировал, спарринговал с Гвоздиком и думал, что он победит. Хотя Артур – сильный, бьющий боксер, но я считал, что Саня победит в техническом плане. Но получилось так, как получилось. Вы видели бой? Там всего хватало, но пропустил. Может, не хватило хитрости, опыта. Он хапнул, пропустил удар – и все».
Напомним, 18 октября 2019 года Гвоздик проиграл Бетербиеву, уступив техническим нокаутом. Недавно Александр заявил, что открыт к интересным предложениям.
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