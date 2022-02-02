Сильнейшая женщина в боксе возвращается. Кларесса Шилдс vs Эма Козин. Онлайн трансляция

Все главные события боя на XSPORT.ua

5 февраля в Кардиффе состоится поединок абсолютной чемпионки мира в легком весе Кларессы Шилдс (11-0, 2 KO) против Эмы Козин (21-0-1, 11 КО).



Шилдс в 2021-м году выиграла у Мари-Ив Дикер в боксе и дебютировала в MMA. В первом поединке она победила техническим нокауто Бритни Элкин, а второй проиграла Эбигейл Монтес.

Текстовая онлайн трансляция боя будет доступна в этой новости. Примерное начало поединка – 23:00.