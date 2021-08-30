Камбосос: «Вскоре я заберу у Лопеса 5 чемпионских поясов»
Сиренко: «Будь Ломаченко в стопроцентных кондициях, у Лопеса, возможно, не было бы никаких шансов»
Чемпион WBC Asia считает, что выходить в ринг с травмой – ошибка соотечественника
16:37
Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank
Непобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 KO) в интервью Instagram аккаунту «Боксерская правда» поделился впечатлениями от первого поединка экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):
На самом деле Лопес тоже очень непростой спортсмен. По нему видно, что он обладает достаточно сильным ударом. Возможно, была ошибка – выйти на ринг с таким соперником, не будучи в хороших кондициях, имея травму. Если бы Ломаченко был в стопроцентных кондициях, то мы не знаем, в чью пользу закончился бы этот бой. Возможно, Василий не оставил бы ему шансов. Сейчас мы можем только догадываться. Произошло то, что произошло.
В начале 2022 года «Хай-Тек» и Лопес могут провести реванш, но для этого американцу нужно защитить пояса в поединке с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).