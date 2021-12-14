Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
Сиренко: «Чувствовалось, что Комми вышел против Ломаченко не просто отбыть номер, реально хотел победить»
Украинский супертяжеловес – о поединке в легком дивизионе
14 декабря 07:58
Владислав Сиренко / Фото - FacebookНепобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) в прямом эфире Fightnews.info в Instagram прокомментировал победу экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) над бывшем обладателем титула в легком дивизионе Ричардом Комми (31-4, 27 КО).
«Немного посмотрел бой Ломаченко – Комми в прямом эфире, а потом пересмотрел позже. Очень крутой бой, мне нравится. Все поединки Василия очень интересные. Могу отметить только с позитивной стороны».
«Комми – очень хороший боец. Знал, что он даст бой, no mas точно не было бы, мне так казалось. Бой интересный. Чувствовалось, что Комми вышел не просто отбыть номер, реально хотел победить. Этим и прекрасен бокс, когда чувствуешь момент соревнования. Получился отличный бой».
Напомним, Ломаченко выиграл поединок у Комми решением судей.
После боя в команде украинца заявили о готовности провести поединок против Джорджа Камбососа в Австралии.