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Сиренко: «Динамиты в перчатках и скорость – идеальный рецепт для победы Усика над Джошуа»

Сиренко поделился мнением о преображении соотечественника перед титульным боем
Бокс Профессиональный бокс
13:11
Сиренко: «Динамиты в перчатках и скорость – идеальный рецепт для победы Усика над Джошуа»
Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Чемпион WBC Asia в хэвивейте Владислав Сиренко (17-0, 14 KO) в интервью Instagram аккаунту «Боксерская правда» высказался о трансформации Александра Усика (18-0, 13 KO) накануне поединке за четыре пояса  против Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):

А как тебе вес Саши? Он в соцсетях выкладывает определенное выжимки со своего тренировочного процесса. И, в частности, недавно в историях он показал свой вес. В общем у него там по-разному было. Было 103 кг, было 105 кг. В общем, за сотку. Ты как считаешь, для его игровой манеры ведения боя это будет лишним? Может быть, ему лучше было бы быть до сотки?

Знаете, все зависит от того, какой стиль на бой выберет команда Александра. Возможно, они будут нацелены на нокаут, и, возможно, специально набирают вес и будут больше там входить в зарубы. Наверное, это будет неправильно. Мы не знаем, мы можем только догадываться.

Если они выберут игровую манеру, то, естественно, для игровой манеры более удачный вариант будет комфортный вес, чтобы максимально быть подвижным. Очень сложно сказать. Если они держат такой большой вес, значит они нацелены, наверное, на силовую манеру. 

Есть такая теория, что Усик больше работает на силу, как наподобие тебя. Он набирает эти, допустим, 105 кг, а непосредственно за месяц до боя он перестает заниматься своими тренировками, и получается, сила у него остается, чтобы в нужный момент вставить свой сильный удар, а, допустим, закрепощенности какой-то не будет. И он будет 98-99 кг. Это был бы, наверное, идеальный вариант. Как ты считаешь?

Да, естественно. Если они могут примерно по такой схеме подойти к бою, для них это будет очень круто. То есть иметь динамиты в перчатках и в то же время быть максимально быстрым, выносливым, подвижным — то это идеальный рецепт для его победы.

«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Владислав Сиренко

Комментарии 1

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28 августа 2021г. 13:41
Если у Усика в перчатках динамиты, то что тогда у Джошуа, так пан Сиренко.
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