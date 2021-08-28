Сиренко: «Джошуа – несущая золотые яички курица, Усику в Англии никто победу по очкам не отдаст»

Супертяж считает, что украинец должен удосрочить британца

Владислав Сиренко / Фото: B1 Boxing

Чемпион WBC Asia в хэвивейте Владислав Сиренко (17-0, 14 KO) в интервью Instagram аккаунту «Боксерская правда» заявил, что для победы в поединке за четыре пояса Александра Усика (18-0, 13 KO) против Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) украинцу нужно нокаутировать британца:



Очень сложный бой для Александра. Очень сложный, потому что боксируют в Англии. Всегда очень сложно выиграть в гостях по очкам. Это всегда очень сложно, тем более с такой звездой Matchroom, курочкой, которая золотые яички приносит. То есть будет невероятно сложно. Но все возможно, это бокс. Верим в его победу.

Сиренко считает, что AJ подойдет к мегафайту в минимальном весе.