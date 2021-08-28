Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Сиренко: «Джошуа подойдет к бою с Усиком в минимальном весе, ведь Александр – это постоянное движение»
Чемпион WBC Asia считает, что британец постарается нивелировать разницу в скорости
07:52
Владислав Сиренко / Фото: B1 Boxing
Непобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 KO) в интервью Instagram аккаунту «Боксерская правда» поделился мнением о том, как пройдет подготовка обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO в дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) к предстоящему поединку с Александром Усиком (18-0, 13 KO):
Я думаю, Джошуа подойдет к бою в той форме, в которой он подошел ко второму поединку с Руисом. Он постарается сделать минимальный вес, чтобы быть подвижным. Потому что он понимает, что бокс Александра – это будет постоянное движение, большое количество ударов. Ему надо быть к этому готовым. Естественно, его преимуществом будет его мощь, его сильный удар.
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог.
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