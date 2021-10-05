Сиренко: «Будет интересно, сможет ли Усик в реванше адаптироваться под новую манеру Джошуа»
Сиренко: «Если у Фьюри в голове все будет в порядке, то он закончит карьеру Уайлдера»
Украинский проспект – о грядущем мегафайте в супертяжелом дивизионе
15:17
Вячеслав Сиренко / Фото - FacebookНепобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) в интервью YouTube-каналу Виталия Олейника высказался о предстоящем поединке между обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
«Я буду смотреть этот бой. Я думаю, что если Фьюри подойдет в правильном психологическом состоянии, и у него в голове все будет в порядке, то он закончит карьеру Уайлдера. Мне так кажется. Очень сложно угадывать эти бои, как это будет. У меня есть такое соображение, что если у него все будет в порядке в психологическом плане, то Фьюри прибьет Уайлдера. Видео тренировок, которые Уайлдер выкладывает в соцсетях? Я думаю, что люди, которые хорошо разбираются в боксе, понимают, что много такого шоу. Я смотрю, и у меня это вызывает позитивную эмоцию – улыбку, иногда смех. Посмотрим, он выйдет в ринг и покажет все, чему научился. Исходя из того, что я видел на видео, работа была хорошая, но как они это закручивают и переигрывают – это у меня вызывает улыбку».
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Накануне боксеры обменялись угрозами в социальных сетях.
Победитель третьего поединка в следующем году может выйти на бой против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира.