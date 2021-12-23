Сиренко после боя с Руденко отправился на благотворительную акцию в Волынскую область, поспав 2 часа
Сиренко: «Если у меня не будет выбора, то я поеду драться с Гассиевым в Россию»
Украинский супертяжеловес готов выходить в ринг с сильнейшими боксерами
07:40
Владислав Сиренко / Фото - FacebookНепобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19–0, 16 KO) в прямом эфире Instagram-паблика Tribuna.com высказался о возможном поединке с экс-чемпионом мира в крузервейте Муратом Гассиевым (28-1, 21 КО).
«Мне хочется показать себя с более лучшими соперниками. Я понимаю, что выходя в ринг со слабой оппозицией, я не могу показать себя на 100%».
«Мне интересно попробовать свои силы с действительно топовыми соперниками. Бой с Гассиевым? Мы общались с командой и считаем, что для меня это будет очень хороший поединок, не только для меня, но и для болельщиков».
«Я считаю Гасиева крутым боксером в крузервейте. Он не может быть плохим бойцом в супертяжах, но я не считаю, что это его категория».
Готов ли ты поехать боксировать к Гассиеву на родину?
«Иногда у тебя нет выбора и нужно ехать. Если у меня не будет выбора, то я поеду».
Напомним, свой последний поединок Сиренко провел против соотечественника Андрея Руденко (34–6, 20 KO). В шестом раунде рефери боя в самом рядовом эпизоде решил остановить поединок, присудив Сиренко победу техническим нокаутом.