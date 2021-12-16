Сиренко: «С Гассиевым был бы очень интересный бой»
Сиренко: «Фьюри и Усик – самые неудобные супертяжеловесы»
Владислав отметил преимущества Тайсона и Александра
16:37
Владислав Сиренко
Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко (18-0, 15 KO) в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ рассказал, что чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) и обладатель поясов WBA, IBF, WBO Александр Усик (19-0, 13 КО) являются самыми неудобными супертяжеловесами.
«Наверное, можно отметить двух чемпионов – Фьюри и Усик. Тайсон – очень габаритный, быстрый, подвижный и непонятный в своих движениях.
Касаемо Усика, то он левша, а с левшами сложности, ведь не все умеют боксировать. Он достаточно быстрый, достаточно маневренный, достаточно комбинационно подкованный. Бой с ним будет непростым для любого боксера».
Напомним, ранее Сиренко заявил, что мог бы нокаутировать Дерека Чисору.
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