Сиренко и Руденко показали практически идентичный вес
Украинские супертяжеловесы Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) и Андрей Руденко (34-5, 20 КО) прошли официальную процедуру взвешивания накануне вечера бокса, который состоится 18 декабря в Броварах.
Сиренко – 112,5 кг
Руденко – 111,7 кг
Онлайн трансляция боя Сиренко – Руденко.
Остальные поединки карда:
Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 KO) — 70,8 кг
Берикбай Нурымбетов (8-4-1, 3 KO) — 69,4 кг
8-раундовый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг)
Василий Чеботарь (9-0, 3 KO) — 66,9 кг
Сагадат Рахманкул (8-2, 6 KO) — 66,3 кг
десятираундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг)
Арнольд Хегай (16-1-1, 10 KO) — 58 кг
Висенте Родригес (39-8-1, 21 KO) — 58,1 кг
десятираундовый бой в легком весе (до 61,2 кг)
Игорь Шевадзуцкий (8-0, 8 KO) — 126,1 кг
Камил Соколовски (11-23-2, 4 KO) — 106,1 кг
восьмираундовый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)
Александр Спирко (20-0, 12 КО) — 70,9 кг
Евгений Кондратенко (5-16, 3 КО) — 70,3 кг
шестираундовый бой в среднем весе (до 72,6 кг)
Ранее мы сообщили о результатах взвешивания боя между Денисом Беринчиком и Исой Чаниевым.