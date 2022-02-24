Сиренко вошел в рейтинг WBO. Еще пара побед – и сможет претендовать на титул
Сиренко: «Каждый россиянин несет ответственность за вторжение»
Украинский супертяж – о военном конфликте с Россией
15:23
Владислав Сиренко / фото - Facebook боксера
Непобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) в своем Instagram высказался о вторжении войск Российской Федерации на территорию Украины.
«Каждый россиянин несет ответственность за это».
Гвоздик, как и Ломаченко с Усиком, никак не отреагировал на военное нападение России на Украину.