Сиренко: «Кулачные бои сложно назвать полноценным видом спорта»

Украинский супертяж вспомнил поединок Беринчика против Лобова

Владислав Сиренко / фото - B1 Boxing

Непобежденный украинский супертяж Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) высказался об участии соотечественника Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) в кулачном поединке против Артема Лобова.

В прямом эфире Instagram Fightnews.info Сиренко признался, что не приветствует такое решение Беринчика, также заявив, что не считает кулачные бои полноценным видом спорта.

«Если честно, я не очень приветствую... Даже мне сложно назвать эту деятельность полноценным видом спорта, потому что это настолько травмоопасно. Бокс очень травмоопасен. Кулачные бои – это очень жесткий вид спорта, потому что ребята там... Не знаю, сколько можно провести там боев. Мне кажется, один сложный поединок, и все. В кулачных боях в разы выше травмоопасность, чем в боксе. Если Беринчику это приносит удовольствие, дает позитивную эмоцию, почему нет? Как это может помешать его карьере боксера, я не смогу ответить».

Напомним, следующим соперником Сиренко станет Андрей Руденко.

Трансляция боя Сиренко – Руденко будет доступна на нашем сайте. Начало – 18-го декабря, в 21:30.