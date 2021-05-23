Стала известна дата следующего поединка Сиренко
Сиренко: «Мы хотим получить шанс, чтобы выйти на топ-уровень с топ-оппозицией»
Но для это необходимо выполнение ряда факторов
22:38
Владислав Сиренко / Фото: instagram
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко
(16-0, 13 КО) порассуждал в интервью YouTube-каналу промоутерской компании ULions Boxing Promotions о повышении своего уровня оппозиции.
«Мы хотим получить шанс чтобы выйти на топ-уровень с топ-оппозицией, чтобы проявить себя на 100%. Уверен, что на это влияют очень многие факторы. Туда можно подвести удачу, политические и финансовые моменты. Очень много всего должно сложиться и тогда мы получим результат».
Напомним, Сиренко также рассказал о подготовке к следующему поединку.
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