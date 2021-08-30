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Сиренко: «Не думаю, что в Украине кто-то из тренеров может похвастаться таким запасом знаний, как Башир»

Украинский супертяжеловес – о сотрудничестве с американским специалистом
Бокс Профессиональный бокс
12:43
Сиренко: «Не думаю, что в Украине кто-то из тренеров может похвастаться таким запасом знаний, как Башир»
Сиренко и Али Башир / Фото - sport.fakty.ua
Непобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) в интервью YouTube-каналу «Боксерская ПРАВДА» рассказал о работе с американским наставником Джеймсом Али Баширом.

«Любое сотрудничество тренера и боксера зависит от человеческого фактора. Лично мне с Али Баширом абсолютно комфортно, у меня есть большое уважение к нему как к специалисту и человеку в целом. У меня нет никаких барьеров в общении с ним. Он еще в 2016 году, когда у меня были определенные трудности в карьере, выступил для меня мотиватором. В то время я даже думал заняться чем-то другим, но он смог мотивировать меня, за что я ему очень благодарен».


«У нас очень близкие отношения, он импонирует мне как человек, и хочу сказать, что он такой олдскульный американский тренер. Бокс постоянно развивается, а Башир – нет, он верит во всю эту олдскульную тему, которая была раньше. Вот ты ему говоришь: давай делать какую-то другую работу, а он приводит пример какого-то боксера и говорит: он такого не делал, он бегал, бил мешок и спарринговал. С одной стороны это круто, с другой – кому-то это может не нравиться».


«Для меня олдскул есть олдскул. Конечно, нужно добавлять что-то новое, потому что бокс имеет свойство постоянно развиваться, и нужно следовать за его тенденциями. Мы стараемся гармонично сочетать эту олдскульную тему Башира и добавлять что-то новенькое и интересное от себя. Это человек, который живет боксом, он – ходячая энциклопедия бокса. Когда мы готовимся к бою, он советует мне посмотреть кучу разных боев, чтобы я там чему-то научился, здесь что-то подсмотрел и так далее. Не думаю, что в Украине кто-то из тренеров может похвастаться таким запасом знаний и опыта, как это может сделать Башир. Поэтому, сколько людей – столько и мнений. Лично мне с ним очень комфортно, и это самое главное».


Напомним, 18 сентября Сиренко выйдет в ринг с 44-летним россиянином Александром Устиновым (36-4, 26 КО).
Владимир Кириченко
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Владислав Сиренко Али Башир

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