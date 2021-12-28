Сиренко рассказал о спаррингах с олимпийским чемпионом
Сиренко: «Не понимаю, как Канело будет бить такого же супертяжа, как Виталий Кличко»
Украинский супертяжеловес – о грядущем бое Альвареса в крузервейте
11:00
Владислав Сиренко / Фото - FacebookНепобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) в эфире боксерского инстаграма Tribuna.com прокомментировал желание абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1, 39 КО) провести поединок в крузервейте.
«Мне кажется, что это ошибка. Этого не нужно делать».
«Я недавно видел фотографию, где Канело стоит рядом с Виталием Кличко. Я не понимаю, как он будет бить такого же супертяжа, как Кличко. Видимо, ему придется подпрыгивать. Я не понимаю. Мы это увидим».
«Бой с Илунгой Макабу будет очень непростым. Макабу – очень хороший боец. Он не будет сразу же сдаваться. Я уверен, что Макабу будет биться до конца».
«Когда я находился в Африке, я был лично с ним знаком. Я могу давать только положительные комментарии о нем».
Напомним, сейчас Альварес нацелился на бой против чемпиона WBC в тяжелом весе Илунги Макабу. Этот поединок уже санкционирован, однако его пытается сорвать бывший соперник Александра Усика.