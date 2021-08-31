Сиренко - об ударной мощи Усика: «У него нет такой силы удара, как у Поветкина»

Украинец сравнил украинца с «Русским Витязем»

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Украинский проспект-супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 KO), который в свое время спарринговал с Александром Усиком (18-0, 13 KO), в интервью ресурсу «Боксерская правда» заявил, что нельзя говорить о полном отсутствии у его звездного соотечественника ударной мощи.

В то же время Сиренко отметил, что Усик не бьет так сильно, как россиянин Александр Поветкин, с которым он тоже успел поработать в качестве спарринг-партнера.

«Человек, который весит больше 100 килограммов, и у которого достаточно поставленный удар, в принципе не может бить легко. Но есть момент, что каждому от природы что-то дано. Возьмем того же Поветкина. Допустим, у него нет выносливости, но есть очень сильный удар. Наверное, у Александра, если сравнивать с Поветкиным, такой силы удара, но зато у него есть плюсы, которых нет у других спортсменов - те же маневренность, выносливость, подвижность. Естественно, если сказать, что он не может ударить, то это будет неправда, потому что человек, который весит больше 100 кг не может не бить».

Владислав Сиренко заявил, что у Александра Поветкина были все шансы, чтобы досрочно победить американца Майкла Хантера (20-1-1, 14 КО).