Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 4
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Интер 1:3 Окончен
21:45 Аталанта - Сассуоло 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико 1:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 6) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Рулав Одд 6:1 Окончен
Футбол (1 событие из 7) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Милан - Венеция 0:0 2-й тайм
Футбол (4 события из 18) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Специя - Ювентус 2:3 Окончен
21:45 Милан - Венеция 0:0 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Севилья - Валенсия 3:1 Окончен
23:00 Реал - Мальорка -:- Запланирован
Футбол (4 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Торино - Лацио -:- Запланирован
19:30 Сампдория - Наполи -:- Запланирован
21:45 Рома - Удинезе -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
23:00 Кадис - Барселона -:- Запланирован

Сиренко объяснил, зачем добивал россиянина, который уже был нокаутирован

Украинец сделал все, чтобы досрочно завершить поединок
Бокс Профессиональный бокс
20:48
Сиренко объяснил, зачем добивал россиянина, который уже был нокаутирован
Фото: facebook.com/b1boxing

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) в первом раунде уверенно победил российского ветерана Александра Устинова (36-5-1, 27 КО).

В бою было видно, что еще после первого акцентированного попадания от Сиренко Устинов находился в так называемом «стоячем нокауте», однако украинец продолжил добивать соперника, пока тот не оказался на канвасе:

«Мне тоже говорили про предъявы в мою сторону. Но на самом деле в тот момент, когда я попал по Устинову, то он начал падать и подвис на канатах. И я не понимал, в каком он состоянии. Я же не могу заглянуть ему в глаза и спросить, можно я тебя буду добивать или ты уже все? И у боксеров есть правила работать по команде рефери. Пока нет команды «стоп», ты боксируешь. В том случае я не понимал, что он находится в нокауте или нокдауне и не может продолжать. И естественно, я должен был нанести еще пару ударов, чтобы постараться досрочно завершить поединок».

Победа над Устиновым позволила Сиренко подняться в рейтинге лучших супертяжеловесов планеты.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владислав Сиренко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Промоутер Усика вышел в эфир, где ответил на все насущные вопросы
Промоутер Усика вышел в эфир, где ответил на все насущные вопросы
Бокс Профессиональный бокс
19:10
Украинский нокаутер вырубил россиянина, а затем как ни в чем не бывало отправился в «Диснейленд»
Украинский нокаутер вырубил россиянина, а затем как ни в чем не бывало отправился в «Диснейленд»
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 16:15
Сиренко после эффектной победы нокаутом поднялся в рейтинге лучших супертяжеловесов мира
Сиренко после эффектной победы нокаутом поднялся в рейтинге лучших супертяжеловесов мира
Бокс Профессиональный бокс
11 сентября 22:45
А стоило ли добивать? В Интернете спорят о том, правильно ли поступил Сиренко в бою с Устиновым
А стоило ли добивать? В Интернете спорят о том, правильно ли поступил Сиренко в бою с Устиновым
Бокс Профессиональный бокс
11 сентября 16:39
24
Тренер Сиренко заявил, что украинец готов драться с Джошуа, Усиком и другими топами хэвивейта
Тренер Сиренко заявил, что украинец готов драться с Джошуа, Усиком и другими топами хэвивейта
Бокс Профессиональный бокс
11 сентября 16:04
1
Башир: «Сиренко готов выйти в ринг уже через неделю»
Башир: «Сиренко готов выйти в ринг уже через неделю»
Бокс Профессиональный бокс
11 сентября 15:55

Новости: Бокс

Дэн Рафаэль: «Джошуа может попытаться перебоксировать Усика»
Дэн Рафаэль: «Джошуа может попытаться перебоксировать Усика»
Профессиональный бокс
22:50
Портер назвал крупнейшую победу в карьере
Портер назвал крупнейшую победу в карьере
Профессиональный бокс
22:00
Боб Арум скептически относится к возможному возвращению Кличко в бокс
Боб Арум скептически относится к возможному возвращению Кличко в бокс
Профессиональный бокс
21:47
Усик: «Я просто верю, что побью Джошуа»
Усик: «Я просто верю, что побью Джошуа»
Профессиональный бокс
21:47
Альварес дал категоричный прогноз на бой с Плантом
Альварес дал категоричный прогноз на бой с Плантом
Профессиональный бокс
21:40
Продан: «В субботу мы с Марку идем на войну»
Продан: «В субботу мы с Марку идем на войну»
Профессиональный бокс
21:24
Портер: «С годами я понял, что поражение – не самая худшая вещь на свете»
Портер: «С годами я понял, что поражение – не самая худшая вещь на свете»
Профессиональный бокс
21:00
Котельник раскрыл имя одного из спарринг-партнеров Усика в его подготовке к бою с Джошуа
Котельник раскрыл имя одного из спарринг-партнеров Усика в его подготовке к бою с Джошуа
Профессиональный бокс
20:59
Сиренко объяснил, зачем добивал россиянина, который уже был нокаутирован
Сиренко объяснил, зачем добивал россиянина, который уже был нокаутирован
Профессиональный бокс
20:48
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости