Сиренко после эффектной победы нокаутом поднялся в рейтинге лучших супертяжеловесов мира
Сиренко объяснил, зачем добивал россиянина, который уже был нокаутирован
Украинец сделал все, чтобы досрочно завершить поединок
20:48
Фото: facebook.com/b1boxing
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) в первом раунде уверенно победил российского ветерана Александра Устинова (36-5-1, 27 КО).
В бою было видно, что еще после первого акцентированного попадания от Сиренко Устинов находился в так называемом «стоячем нокауте», однако украинец продолжил добивать соперника, пока тот не оказался на канвасе:
«Мне тоже говорили про предъявы в мою сторону. Но на самом деле в тот момент, когда я попал по Устинову, то он начал падать и подвис на канатах. И я не понимал, в каком он состоянии. Я же не могу заглянуть ему в глаза и спросить, можно я тебя буду добивать или ты уже все? И у боксеров есть правила работать по команде рефери. Пока нет команды «стоп», ты боксируешь. В том случае я не понимал, что он находится в нокауте или нокдауне и не может продолжать. И естественно, я должен был нанести еще пару ударов, чтобы постараться досрочно завершить поединок».
Победа над Устиновым позволила Сиренко подняться в рейтинге лучших супертяжеловесов планеты.