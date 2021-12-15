Владислав Сиренко – Андрей Руденко. Онлайн трансляция
Сиренко: «Очень обрадовался, когда узнал, что буду боксировать с Руденко»
Украинский проспект – о предстоящем поединке в Броварах
15 декабря 14:09
Владислав Сиренко / Фото - FacebookНепобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) поделился ожиданиями от грядущего поединка против Андрея Руденко (34-5, 20 КО).
«Когда я впервые узнал, что соперник изменится, я очень расстроился, ведь очень много сил, энергии и ресурсов мы потратили на то, чтобы подготовиться к этому поединку».
«Но позже, узнав, что травмировался Гассиев и есть возможность отбоксировать с Андреем Руденко, я очень обрадовался. Я уверен, что это будет очень крутое сражение. Зрители получат невероятное удовольствие».
Напомним, Руденко заменит немца Михаэля Валлиша (22-5, 15 КО), который накануне боя травмировался.
Поединок между Сиренко и Руденко состоится 18 декабря.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на нашем сайте. Примерное начало поединка – 21:30.