Башир: «Для нас стоит только один вопрос – в каком раунде Сиренко победит Устинова»
Сиренко оказался на более чем 13 кг легче Устинова
Боксеры прошли официальную церемонию взвешивания накануне боя
17:37
Фото: facebook.com/b1boxing
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) и россиянин Александр Устинов (36-4, 26 КО) прошли официальную процедуру взвешивания накануне боя, который состоится сегодня, 10 сентября, в Париже.
Украинец на весах показал 113 кг, в то время как его оппонент потянул на целых 126,5 кг.
Битва взглядов:
Эксклюзивное интервью Сиренко для XSPORT.
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