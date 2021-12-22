Сиренко после боя с Руденко отправился на благотворительную акцию в Волынскую область, поспав 2 часа

Боксер вместе со своим тренером и президентом WBC Ukraine поздравили детей с Днем Святого Николая

19 декабря небитый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) вместе со своим тренером Джеймсом Али Баширом и президентом WBC Ukraine Николем Ковальчуком посетили город Киверцы Волынской области.

В рамках благотворительной инициативы WBC Cares боксер вручил детям и их семьям сладкие подарки ко Дню Святого Николая.

Примечательно, что акция состоялась на следующее утро после боя Сиренко – Руденко, по словам боксера, ему и тренеру в ту ночь удалось поспать около двух часов, но положительные эмоции того стоили: