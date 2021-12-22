Сиренко после боя с Руденко отправился на благотворительную акцию в Волынскую область, поспав 2 часа

Суперлига. СК «Сокол» – ХК «Донбасс». Видео трансляция
19:00
19 декабря небитый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) вместе со своим тренером Джеймсом Али Баширом и президентом WBC Ukraine Николем Ковальчуком посетили город Киверцы Волынской области.
В рамках благотворительной инициативы WBC Cares боксер вручил детям и их семьям сладкие подарки ко Дню Святого Николая.
Примечательно, что акция состоялась на следующее утро после боя Сиренко – Руденко, по словам боксера, ему и тренеру в ту ночь удалось поспать около двух часов, но положительные эмоции того стоили:
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