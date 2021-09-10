Промоутер Устинова: «Сиренко в случае победы может встать в один ряд с братьями Кличко»
Сиренко провел открытую тренировку на лужайке под Эйфеловой башней
Боксер вернется в ринг боем против Устинова
13:42
Владислав Сиренко с тренером / фото - B1 Boxing
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) в ночь на 11 сентября подерется против 44-летнего россиянина Александра Устинова (36-4, 26 КО).
Поединок должен был пройти в Болгарии, но позже перенесен в Париж, Франция. Накануне боя украинец провел открытую тренировку со своим тренером Джеймсом Али Баширом под Эйфелевой башней.
Владислав ранее поделился мнением о сопернике.