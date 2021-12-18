Фока: «Сиренко на сегодняшний день сильнее Гассиева»
Сиренко – Руденко: видео битвы взглядов накануне боя
За боем украинских супертяжеловесов следите у нас на сайте
16:26
B1 Boxing
Накануне состоялась официальная церемония взвешивания участников вечера бокса в Броварах, который состоится сегодня, 18 декабря.
Одним из главных событий мероприятия станет бой украинских супертяжеловесов Владислава Сиренко (18-0, 15 КО) и Андрея Руденко (34-5, 20 КО).
Вашему вниманию финальная битва взглядов:
Напомним, на сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Сиренко – Руденко.
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