Сиренко: «Кулачные бои сложно назвать полноценным видом спорта»
Сиренко: «С Гассиевым был бы очень интересный бой»
Владислав рассказал, как бы дрался с Муратом
15:59
Владислав Сиренко / Фото: Инстаграм
Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко (18-0, 15 KO) в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ рассказал, что ему интересен поединок против Мурата Гассиева (28-1, 21 КО).
«Это был бы очень интересный бой. Я знаю, что он тяжело бьющий боксер и если бы мы строили тактику на бой с ним, то я бы работал вторым номером. Я бы не работал в его манере. Шансы в этом бою есть. Это было бы круто. Если бы это было правильное предложение, то мы могли бы поехать и боксировать у них».
Напомним, Сиренко 18 декабря проведет бой с Андреем Руденко. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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