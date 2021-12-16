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02:00 Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
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Сиренко: «Смог бы я нокаутировать Чисору? – Естественно»

Владислав отметил, что бой с Дереком сильно бы ему помог

Бокс Профессиональный бокс
15:26
Сиренко: «Смог бы я нокаутировать Чисору? – Естественно»
Владислав Сиренко / Фото: скрин-шот

Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко (18-0, 15 KO) в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ высказался о гипотетическом бое с Дереком Чисорой (32-11, 23 KO).

«Смог бы я нокаутировать Чисору? – Естественно. Есть очень много бойцов, которые держат удар по голове, но другие ключики, куда можно ударить и любой человек не сможет их выдержать. В основном, это удары по туловищу. Они очень чувствительны, особенно, если попасть чисто в печень, то я не знаю такого человека, который бы их выдержал, поскольку нереальная боль.

Я бы с удовольствием отбоксировал с бойцом такого класса как Чисора. Чем лучше оппозиция, тем больше возможность себя проявить».

Напомним, Сиренко 18 декабря проведет бой с Андреем Руденко. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.

Карен Агабекян
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Владислав Сиренко

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