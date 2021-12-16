Сиренко: «Кулачные бои сложно назвать полноценным видом спорта»
Сиренко: «Смог бы я нокаутировать Чисору? – Естественно»
Владислав отметил, что бой с Дереком сильно бы ему помог
15:26
Владислав Сиренко / Фото: скрин-шот
Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко (18-0, 15 KO) в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ высказался о гипотетическом бое с Дереком Чисорой (32-11, 23 KO).
«Смог бы я нокаутировать Чисору? – Естественно. Есть очень много бойцов, которые держат удар по голове, но другие ключики, куда можно ударить и любой человек не сможет их выдержать. В основном, это удары по туловищу. Они очень чувствительны, особенно, если попасть чисто в печень, то я не знаю такого человека, который бы их выдержал, поскольку нереальная боль.
Я бы с удовольствием отбоксировал с бойцом такого класса как Чисора. Чем лучше оппозиция, тем больше возможность себя проявить».
Напомним, Сиренко 18 декабря проведет бой с Андреем Руденко. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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