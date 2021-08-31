Сиренко: «У Поветкина была явная возможность завершить бой с Хантером досрочно»

Украинец уверен, что у «Русского Витязя» были все шансы нокаутировать американца

Александр Поветкин / фото - boxingscene.com

Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко (17-0, 14 KO) в интервью ресурсу «Боксерская правда» заявил, что у экс-чемпиона мира в его дивизионе Александра Поветкина были все шансы, чтобы досрочно победить американца Майкла Хантера (20-1-1, 14 КО).

«Скажем так, что у меня хорошие отношения с Поветкиным. Самое сложное - судить такие бои, когда можно и тому, и другому поднять руку. Очень сложно это все судить и говорить, кто там выиграл, а кто проиграл. Мне показалось, что Александр проявил себя лучше в этом бою. У Поветкина была явная возможность завершить бой досрочно. Я знаю, какой силой обладает Александр. Учитывая то, как он подлавливал Хантера в некоторых моментах, если бы он добавил где-то, то мог бы завершить бой досрочно. Закончил бы поединок досрочно - вопросов бы не было, а так позволил пропетлять Хантеру и свести этот бой вничью или даже в его пользу. У каждого свое мнение».

Владислав Сиренко не особо верит в реванш Ломаченко с Лопесом.