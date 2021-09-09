Промоутер Устинова: «Сиренко в случае победы может встать в один ряд с братьями Кличко»
Сиренко: «Устинов уже возрастной, но он имеет серьезный опыт, который я максимально хочу забрать себе»
Украинский супертяжеловес отметил боксерские навыки своего визави
17:57
Владислав Сиренко / Фото - FacebookНепобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) прокомментировал предстоящий поединок с опытным россиянином Александром Устиновым (36-4, 26 КО).
«Чувствую себя отлично. Мы в Париже. Готовимся к бою. Настроение – супер. Я не первый раз в Париже. Симпатизирую этому городу, нравится здесь боксировать. Я абсолютно абстрагируюсь, это бокс, меняются даты, меняются соперники, все в коротком уведомлении. Все нормально, я очень спокойно к этому отношусь. Переносы боя сказывались на моей подготовке, мы вносили некоторые корректировки, но в целом получили результат, к которому и шли. Я рассчитываю, что это будет непростой поединок для меня, хочу вынести из него максимум опыта. Мой оппонент – серьезный боксер. Да, он уже возрастной, но он имеет серьезный опыт, который я максимально хочу забрать себе».
«Мне этот бой поможет тем, что это очень габаритный боксер. Боксировать с такими габаритными соперниками – уверен, это будет знание, которое мне в будущем пригодится. У соперника большой вес, он высокий, габаритный. Уверен, что бьет он тоже нелегко. Мне нужно будет показать немножко другие стороны, которые у меня есть в плане подвижности, аккуратности. Попробую показать себя в этом бою немножко с другой стороны. У каждого спортсмена определенный свой стиль. Крут тот спортсмен, который может совмещать в себе много и быть разносторонним. Я стараюсь быть таким, естественно, некоторые вещи у меня получаются лучше, но я стараюсь быть максимально развитым со всех сторон. Очень непросто проводить столько боев на протяжении одного года, потому что каждый бой тянет за собой тренировочный лагерь, а это значит, что ты куда-то уезжаешь, находишься вне дома. Это очень непросто».
Напомним, поединок Сиренко – Устинов был перенесен из Болгарии во Францию. Он состоится 10 сентября в спортивном комплекте Roland Garros в Париже.