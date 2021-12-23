Сиренко: «Если у меня не будет выбора, то я поеду драться с Гассиевым в Россию»
Сиренко: «В 6-м раунде рефери сказал Руденко, что если он будет меня держать, то бой будет остановлен»
Непобежденный украинец – о победе над своим соотечественником
10:44
Владислав Сиренко / Фото - FacebookУкраинский проспект супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) в прямом эфире Instagram-паблика Tribuna.com поделился эмоциями после победы в поединке над Андреем Руденко (34-6, 20 KO).
«Рефери очень часто предупреждал Руденко, чтобы он меня не держал. В 6-м раунде он к нему подошел и сказал: «Я тебе даю последнее предупреждение, если будешь его держать, я остановлю бой. Именно это и вышло. У меня впервые такой опыт. Чувство нереализованности».
«У нас была тактика на бой – во второй половине мы должны были прибавлять и прибавлять, но судья остановил бой. Не удалось реализовать себя на 100%».
Напомним, в шестом раунде рефери боя в самом рядовом эпизоде решил остановить поединок, присудив Сиренко победу техническим нокаутом.