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02:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
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02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
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04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
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Сиренко: «В 6-м раунде рефери сказал Руденко, что если он будет меня держать, то бой будет остановлен»

Непобежденный украинец – о победе над своим соотечественником
Бокс Профессиональный бокс
10:44
Сиренко: «В 6-м раунде рефери сказал Руденко, что если он будет меня держать, то бой будет остановлен»
Владислав Сиренко / Фото - Facebook
Украинский проспект супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) в прямом эфире Instagram-паблика Tribuna.com поделился эмоциями после победы в поединке над Андреем Руденко (34-6, 20 KO).

«Рефери очень часто предупреждал Руденко, чтобы он меня не держал. В 6-м раунде он к нему подошел и сказал: «Я тебе даю последнее предупреждение, если будешь его держать, я остановлю бой. Именно это и вышло. У меня впервые такой опыт. Чувство нереализованности».


«У нас была тактика на бой – во второй половине мы должны были прибавлять и прибавлять, но судья остановил бой. Не удалось реализовать себя на 100%».


Напомним, в шестом раунде рефери боя в самом рядовом эпизоде решил остановить поединок, присудив Сиренко победу техническим нокаутом.
Владимир Кириченко
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Владислав Сиренко Андрей Руденко

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