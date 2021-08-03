Владислав Сиренко: «Сборная Украины должна выходить из группы на Евро-2020, как минимум, со второго места»
Сиренко: «В поединке с Устиновым я сделаю следующий шаг к свoей главной цели»
Чемпион WBC Asia – о предстоящем бое с российским ветераном
3 августа 18:39
Владислав Сиренко и Джеймс Али Башир / Фото - fbu.org.uaНепобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) в Instagram прокомментировал предстоящий поединок с 44-летний российским супертяжеловесом Александром Устиновым (36-4, 26 КО).
«Бой с Александром Устиновым сейчас для меня очень важен, потому что он является достаточно хорошим оппонентом, отбоксировав с которым я получу необходимый опыт. Он – габаритный боксер. Поединок против него – хороший шаг, чтобы заявить о себе. Александр – несмотря на свой возраст, действительно хороший боец, который умело пользуется плюсами своей антропометрии, что мы все могли видеть в его предыдущих боях. В Болгарии я буду боксировать впервые, однако по опыту моих боев в ЮАР, Германии и других странах, я рассчитываю, что меня поддержит и местная публика, и украинская диаспора. 4 сентября я сделаю следующий шаг к свoей главной цели».
Напомним, поединок между боксерами состоится 4 сентября в Болгарии.
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