Сиренко в странном бою выиграл у Руденко

Рефери поединка принял очень неоднозначное решение

Фото: K2 Promotions

Завершилось со-главное событие вечера бокса в Броварах, в котором встречались украинские супертяжеловесы Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) и Андрей Руденко (34-5, 20 КО).

Бой получился не самым зрелищным: конкурентное противостояние с небольшим преимуществом Сиренко, однако каких-то акцентированных попаданий ни с одной, ни с другой стороны не было.

Закончилось все очень быстро и неожиданно: в шестом раунде рефери боя в самом рядовом эпизоде решил остановить поединок, присудив Сиренко победу техническим нокаутом. Мягко говоря, странное решение, но констатируем факт – Сиренко TKO в шестом раунде.

Для Руденко это первое досрочное поражение в карьере.

Напомним, в главном событии вечера бокса в Броварах Денис Беринчик подерется против бывшего претендента на титул чемпиона мира Исы Чаниева.