Сиренко: «Второй бой Фьюри – Уайлдер показал огромную разницу в классе»

Владислав Сиренко / фото - FightNews

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящей трилогии чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Я не знаю, что должен изменить или добавить Уайлдер, чтобы побить Фьюри. Единственное, что может остановить Тайсона – это если он будет психологически разбалансирован перед этим боем, что очень для него характерно».