Винни Джонс: «Фьюри, я знаю, что ты снова вырубишь Уайлдера»
Сиренко: «Второй бой Фьюри – Уайлдер показал огромную разницу в классе»
Украинский супертяж – о предстоящей трилогии
8 октября 19:23
Владислав Сиренко / фото - FightNews
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящей трилогии чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
«Думаю, что победит Фьюри, потому что второй бой между ними показал огромную разницу в классе.
Я не знаю, что должен изменить или добавить Уайлдер, чтобы побить Фьюри. Единственное, что может остановить Тайсона – это если он будет психологически разбалансирован перед этим боем, что очень для него характерно».
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9-го октября в Лас-Вегасе.
Победитель третьего поединка в следующем году может выйти на бой против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира.